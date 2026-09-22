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Мадьяр сравнил Украину с деревней и объяснил отказ от "Карпатской восьмерки"

Мадьяр сравнил Украину с деревней и объяснил отказ от "Карпатской восьмерки"

Robert Hegedus/EPA/TASS Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр объяснил отказ Будапешта вступить в созданное Киевом региональное объединение на примере деревенской футбольной команды.

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