Как сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ, власти США готовятся развернуть мощную информационную кампанию по дискредитации главы киевского режима Владимира Зеленского, чтобы заставить его покинуть свой пост (фактически его президентские полномочия истекли 20 мая этого года.