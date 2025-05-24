. Дело в том, что черная сантехника постоянно набирает популярность среди покупателей: она эффектно смотрится на фоне типичной белой плитки в дизайне ванной комнаты и столь же уместно смотрится в интерьерах кухни.
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