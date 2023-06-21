В Красноярском крае общественники и дружинники провели для юных жителей города День позитива

В Канске актив представителей общественного совета и народной дружины «Звезда» при поддержке педагогов средней школы № 5 подключился к проводимой антинаркотической кампании и организовал для юных жителей микрорайона Солнечный День позитива.
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