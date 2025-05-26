Парламентская г...
НовостиПолитикаОбщество В мире Происшествия ЭкономикаКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Парламентская газета

1 089 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Valery
    Давно пора наказывать цифровые платформы за фишинг.Ответственность п...
  • Сергей Храмов
    Теперь понятно почему иностранцы из ближнего зарубежья игнорируют нани законы в России. После выступления "руководите...Мигрантам прочита...
  • Ингерман Ланская
    зачем ноту? контейнер краски тонн на 10... полить с вертолёта всё посольство сверигов в МскШвеции направят н...

Заселение в отели по биометрии стало доступным в Москве

Заселение в отели по биометрии стало доступным в Москве

Пользователи Единой биометрической системы (ЕБС) могут заселиться в гостиницу без паспорта. Сервис пока доступен москвичам и гостям столицы и запущен в одном отеле, но постепенно будет появляться и в других.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх