Заселение в отели по биометрии стало доступным в Москве

Пользователи Единой биометрической системы (ЕБС) могут заселиться в гостиницу без паспорта. Сервис пока доступен москвичам и гостям столицы и запущен в одном отеле, но постепенно будет появляться и в других.
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