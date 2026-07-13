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Альпинист Набиев об Эвересте: «Вся вершина после штурмового лагеря усеяна телами погибших. И когда ты это видишь, понимаешь, насколько высока цена»

Российский альпинист Рустам Набиев рассказал о восхождении на Эверест без обеих ног. – Кто вам помогал и инструктировал по восхождению?  – Мы работали вместе с Александром Абрамовым – самым титулованным нашим альпинистом, президентом клуба «7 вершин».

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