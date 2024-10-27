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Дубинский: Глава Пентагона привёз в Киев взятку за выполнение одного требования

Дубинский: Глава Пентагона привёз в Киев взятку за выполнение одного требования

Украинский депутат рассказал о взятке Остина ЗеленскомуДепутат Верховной рады Александр Дубинский написал в своём телеграм-канале, что министр обороны США Ллойд Остин приехал в Киев с взяткой.

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