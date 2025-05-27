Путин на Набсовете РСВ: «Люди – главное богатство России»

МОСКВА, 27 мая, ФедералПресс. На заседании Наблюдательного совета президентской платформы «Россия – страна возможностей» президент РФ Владимир Путин подчеркнул значимость проектов, раскрывающих потенциал россиян.
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