БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Крепость Осовец

Крепость Осовец

Контратака 13 — ой роты подпоручика Котленского Крепость Осовец была заложена русскими в 1795 году в 50 километрах от города Белосток (ныне территория Польша), когда часть польской территории вошло в состав российской империи.

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