Бойцы ВС РФ начали заходить в Славянск

Замкомандира 9‑го инженерно-саперного полка 25‑й общевойсковой армии группировки войск «Запад» с позывным «Гагарин» сообщил, что бойцы Вооруженных сил Российской Федерации приблизились к Славянску в ДНР и начали заходить в него.
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