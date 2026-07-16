Бойцы ВС РФ начали заходить в Славянск

Замкомандира 9‑го инженерно-саперного полка 25‑й общевойсковой армии группировки войск «Запад» с позывным «Гагарин» сообщил, что бойцы Вооруженных сил Российской Федерации приблизились к Славянску в ДНР и начали заходить в него.