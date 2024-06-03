Белорусские военные прошли полную подготовку по применению ТЯО

Все тренировки были плановыми, заявили в командовании ВВС страны.Заместитель командующего ВВС и войск ПВО Белоруссии полковник Леонид Давидович заявил, что личный и технический состав давно прошёл полную подготовку по применению с тактического ядерного оружия (ТЯО) — как теорию, так и практику.
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