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Владимирские новости

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Владимирцам рассказали, как выглядел рабочий день учителя век назад

Владимирцам рассказали, как выглядел рабочий день учителя век назад

Диаграмма 1924 года из Госархива Владимирской области показывает, что учитель должен был тратить на работу с учениками и подготовку к занятиям по 5 часов в день, ещё час — на работу с населением.

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