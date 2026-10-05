Владимирцам рассказали, как выглядел рабочий день учителя век назад

Диаграмма 1924 года из Госархива Владимирской области показывает, что учитель должен был тратить на работу с учениками и подготовку к занятиям по 5 часов в день, ещё час — на работу с населением.
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