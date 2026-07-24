ГП РФ: 53 сотрудника ФСИН наказаны за нарушения при помещении под стражу

Более 50 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) были привлечены к дисциплинарной ответственности в результате выявленных прокурорами нарушений, связанных с помещением лиц под стражу, их освобождением и отправкой к местам отбывания наказания.
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