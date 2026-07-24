Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 766 подписчиков

ГП РФ: 53 сотрудника ФСИН наказаны за нарушения при помещении под стражу

ГП РФ: 53 сотрудника ФСИН наказаны за нарушения при помещении под стражу

Более 50 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) были привлечены к дисциплинарной ответственности в результате выявленных прокурорами нарушений, связанных с помещением лиц под стражу, их освобождением и отправкой к местам отбывания наказания.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии