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Царьград

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Нападение на сотрудника магазина в Петербурге: возбуждено дело

Нападение на сотрудника магазина в Петербурге: возбуждено дело

Житель Санкт-Петербурга, будучи в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил из травматического оружия в сотрудника магазина.

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