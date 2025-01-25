В Госдуму внесли проект о признании документов на недвижимость в новых регионах

Правительство России внесло в Госдуму законопроект об особенностях признания на территории России документов на недвижимость, действовавших в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях на день их принятия в состав страны.
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