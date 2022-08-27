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В Нью-Мексико пытались создать базу подготовки «Исламского государства»

В Нью-Мексико пытались создать базу подготовки «Исламского государства»

Источник: Julian Stratencchulte/Global Look Press Вашингтон, 27 августа. Жителю американского Нью-Мексико было предъявлено обвинение в попытке создать центр подготовки для желающих стать бойцами «Исламского государства»* (ИГ, запрещено в РФ).

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