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Эдуард Лозанский: Наступающий 2024-й будет для США и всего мира годом больших испытаний

Эдуард Лозанский: Наступающий 2024-й будет для США и всего мира годом больших испытаний

В преддверии президентских выборов США, в условиях, когда одному из кандидатов в президенты власти отдельных штатов запрещают баллотироваться, когда Америка открыто заявляет о намерении нанести России стратегическое поражение, и в тоже время создает антикитайские союзы, то есть практически еще одно НАТО, теперь уже в юго-восточном азиатском регионе, а Европа попала в полное подчинение США, очень важно понять, что же происходит в стране, не желающей отказаться от роли гегемона и как возможные в ней потрясения отзовутся на России, и на всём остальном мире.

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