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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Каррагер об «Арсенале»: «Ни один из атакующих игроков не входит в число лучших в мире. В игре все как-то слишком организованно»

Каррагер об «Арсенале»: «Ни один из атакующих игроков не входит в число лучших в мире. В игре все как-то слишком организованно»

Лондонцы потерпели 2 поражения подряд в АПЛ – от «Вест Хэма» (0:2) и «Фулхэма» (1:2).  После 20 туров «канониры» опустились на 4-е место в таблице.

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