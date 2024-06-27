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МОК не будет ограничивать общение российских спортсменов со СМИ на Олимпиаде

Международный олимпийский комитет (МОК) не намерен ограничивать общение российских спортсменов со СМИ на Играх-2024 в Париже.

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