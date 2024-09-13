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Петербургский дневник

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Самые быстрые рейсы на метеорах запустили в Кронштадт из Петербурга

Самые быстрые рейсы на метеорах запустили в Кронштадт из Петербурга

От причала на набережной Макарова они отправились 20 лет назад Компания «Петергоф Экспресс» (ГК «Астра Марин») возобновила рейсы метеоров из Петербурга в центр Кронштадта с набережной Макарова на Васильевском острове.

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