Самые быстрые рейсы на метеорах запустили в Кронштадт из Петербурга

От причала на набережной Макарова они отправились 20 лет назад Компания «Петергоф Экспресс» (ГК «Астра Марин») возобновила рейсы метеоров из Петербурга в центр Кронштадта с набережной Макарова на Васильевском острове.
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