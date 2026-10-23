На пленарном заседании XIV Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава» в Красноярске министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук призвал расширять взаимодействие по линии БРИКС, ШОС и СНГ и увеличивать число участников совместных турниров.
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