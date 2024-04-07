Впервые за 31 год три игрока набрали более 130 очков за один сезон НХЛ

Впервые за 31 год три хоккеиста преодолели отметку в 130 набранных очков в регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Третьим в списке стал форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, который набрал 130 (31+99) очков в 74 сыгранных матчах.