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Впервые за 31 год три игрока набрали более 130 очков за один сезон НХЛ

Впервые за 31 год три игрока набрали более 130 очков за один сезон НХЛ

Впервые за 31 год три хоккеиста преодолели отметку в 130 набранных очков в регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Третьим в списке стал форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, который набрал 130 (31+99) очков в 74 сыгранных матчах.

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