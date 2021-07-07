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Дети теперь стали требовать от родителей наследства. А что взять с бывших советских граждан кроме хрущебы?

Дети теперь стали требовать от родителей наследства. А что взять с бывших советских граждан кроме хрущебы?

МНЕНИЕ#НАРОДНОЕ Дети теперь стали требовать от родителей наследства Нынче появилась новая проблема "отцов и детей".

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4117
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Андрей Щеголеватых
Наследство надо заслужить, а не требовать...
Владимир Петров
Это как?
владимир степченко
Пендаля под зад сыну, а он большего он не заслужил!!!!
Валерий Светлый
ВСЕ ЭТО ГЛУПОСТИ. КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК СТОИТ ТОЛЬКО ТОГО, ЧТО ОН САМ ЗАРАБОТАЛ. ПОЭТОМУ И ДЕТИ ДОЛЖНЫ НЕ ЖДАТЬ НАСЛЕДСТВА, А САМОСТОЯТЕЛЬНО ЗАРАБАТЫВАТЬ. А ВООБЩЕ-ТО, НАДО ПРИНЯТЬ ЗАКОН ОБ ОТМЕНЕ НАСЛЕДОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА. ПРАВО ПЕРЕДАЧИ ЛИЧНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ДОЛЖНО СТАТЬ ЛИЧНЫМ ПРАВОМ КАЖДОГО. РОДИТЕЛИ НЕ ДОЛЖНЫ НИКОМУ И НИЧЕГО КРОМЕ РОЖДЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ СВОИХ ДЕТЕЙ.
Вячеслав 5
Вы забыли простую истину.даже если ваши дети чего то не достойны.вы будете всегда их и любить и прощать даже их жестокость-так устроен этот мир.
Владимир Eвтушенко
Нет, и ещё раз нет. Я не буду никогда на стороне детей, если они станут подлецами.
bianka Белая
Жаль, что сынок не унаследовал мозгов от родителей, иначе не только не додумался бы до того, чтобы вообще требовать от матери наследства, но и смекнул бы, что нелепо требовать того, чего нет.
Владимир Соловьев
Кто сказал что это тенденция?
сергей лукьянов
Александр Попов
Мать могла бы сынульке мозги оставить. но тот от них. видимо. ещё в детстве отказался.
Владимир Eвтушенко
Мать сама виновата, что такого подонка воспитала. Видимо, носилась с ним, как с писаной торбой, из последних сил покупала ему,что бы ни пожелало дитятко поганое.
Вячеслав 5
Кого то удивляет.что это происходит в нашей стране? после развала союза.а может и до него.многие поняли .что брать или не брать зависит от самого человека.что и произошло.но наш народ воспитанный в духе социализма.быть честным не мог это преодолеть? и между старым поколением и новым образовалось мёртвое пространство.то есть непонимание.можно много писать на эту тему и спорить почему так? давайте возьмём обычную семью и и внутреннюю жизнь.-это маленькое государство в государстве и повторяет в точности большое государство и все их проблемы.они похожи.кто виноват возможно и никто.мы дали детям больше прав.чем родителям.не так ли.простой пример--на улице плачет девочка и говорим маме.что хочет игрушку.чтобы ей купили.мама ей говорит.что этих игрушек полный дом? зачем ей ещё?девочка плача отвечает.что она хочет и всё или будет плакать.пока не купят ей.кто воспитывает ребёнка сейчас--семья.школа государство и что она хочет от будущего такого ребёнка.нам жалко детей.да но иногда мы этим и убиваем будущее своих детей, мамы.бабушки и дедушки.от них порой всё зависит.государство может им дать только выбор-работать на себя или сидеть на шее у родителей до конца жизни.возможно я не прав.но ведь сама жизнь очень жестока и вернуть назад ничего бывает нельзя господа-посмотрите вокруг и откройте глаза,чтобы увидеть этот мир.каким вы его хотите сделать.
Надежда
К сожалению, я тоже слышала такую тему от знакомой. Она тяжело родила дочь, к-я выросла и стала упрекать мать в "нищете" и невозможности обеспечить девочку всеми благами. Сегодня у молодых такая тенденция, выпендреж друг перед другом, у кого что круче, а если у тебя нет, значит, ты-отстой и недостоин даже внимания!((
Мария Mazurina
Вырастили поколение "потребителей", а теперь удивляемся, что инфантильны и требуют незаработанного? Всё боимся, что нас обвинять в том, что "плохая мать и плохой отец", которые в жопу деткам не дуют и не готовы содержать их до их седых волос. Диточки должны получать всё по первому требованию, от конфетки до звезды с неба, вот тогда родители будут признаны обществом хорошими, так что ли? "Если ваши дети не хотят работать, то ваши внуки будут просить милостыню". Жаль, что многие сейчас гоняться за общественным мнением, а не за пользой для своих детей.
Валерий Пашнин
Надо стараться вырастить не иждивенцев и нахлебников, а достойных наследников своих предков, работящих и любящих своих родителей детей.
Ирина52
В мире потреблядства достойным людям места нет...
ГусЕна
И как эта училка детей чужих воспитывала...
Boris Max
Боты разговорились... хрущёба совсем не плохое наследство...
Владимир Eвтушенко
В Израиле тоже?
Владимир Eвтушенко
В Израиле тоже?
Валентин Поляков
Конечно, давать советы в таком споре это последнее дело! Но на месте этой 75-летней матери следовало сначала спросить 42-хлетнего сына, а что он заработал за свою никчёмную жизнь, и оставит своим детям? А потом отобрать ключи, указать этому ничтожеству на дверь и не общаться с ним пока не приползёт с извинениями. Но разве мать поступит так? Увы – нет...
Ирина52
Мораль Антихриста. Сын оскорбляет мать за то, что его отец не был вором...
Алексей Смирнов
В семьях, где происходит подобное. нет доверия, в этом вся беда.
Александр
Ничего себе современный ребёнок 45 лет! В заголовке данной статьи нет логики.
Одиссей
да аффтарь обычный либераст-провокатор. типО, хлопочется о благе народа, а по факту раскачивает ситуацию. И суть статьи не в освещении "современных" отношений отцов и детей, а чтобы выпятить и показать материальное благосостояние власть предержащих. В-общем, очередная "борьба с привилегиями", если кто еще помнит таковую..
ГусЕна
+++
Владимир Eвтушенко
На примере 2-3 подонков, нельзя говорить о всех наследниках.
Анна Эржибова
Этот дебил не в курсе что в нормальных умных странах своих чад отправляют в свободное плавание после 18 лет.....
olga gordeeva (Кожемякина)
Дебильная статейка! Что хотел донести аффторишка до читателя? Думаю, что сам не понял, о чем проглаголил примитив, предложив нам для размышления высеры 45-летнего неудачника.
Сергей Лахов
Это не проблема современного общества, это тема, которая вдруг заволновала автора. Таково развитие интеллекта этого чела. Кажды беспокоится о своих тараканах в голове. Но реакция на это будет всегда негативная, так как это более провокационная статья, чем интересная. Автор - мелкий неудачник в большом мире.
Питер Эсклянов
название статьи вызывает возмущение, многие ведь не понимают и не знают, какие социальные блага были получены в период правления Хрущева, например, вследствие жилищной реформы в течение 1956 - 1964 гг. жилой фонд СССР увеличился на 80%, около 55 миллионов человек получили новое жилье. За 8 лет (1956 -1964 гг.) было построено больше домов, чем за предыдущие 40 лет.
Sergiy Che
Ну правда тогда хрущёбы были получаемы в СОЦИАЛЬНЫЙ ПОДНАЙМ У ГОСУДАРСТВА, а не частной собственностью были - никаких полутора мульёнов тогда ему бы не заплатили за госимущество))) Хотя именно тогда судя по плакатам с таким отношением у потомства начинали активно бороться - видимо тенденция тогда появлялась))) -
галина
Мв воспитали общество потребителей. В СССР все люди работали, а не сидели на иждивении родителей. Квартиры получали бесплатно от предприятий.
ГусЕна
Надо было воспитывать своих детей. Мудаку в теме-45! Дебил.
Владимир Eвтушенко
Вдову Брежнева с дачи изгнали фактически, а вдове Алкаша, шавки Запада, не только оставили, но ещё и пенсию в сотни тысяч назначили и охрану для дачи.
валерия
Давно пора отменить закон о наследии имущества, пока живы сами напишут кому что оставлять
Владимир Eвтушенко
Кто мешает сейчас это написать? Я давно так сделал.
Владимир Eвтушенко
Кто мешает сейчас это написать? Я давно так сделал.
валерия
Проблема - амбиции детей от предыдущих браков, а наследство им подавай, и отказать им в наследстве наша советское воспитание не позволяет
Sergiy Che
Евтушенка, не страдайте - у потомков Брежнева осталось в собстаенности предостаточно элитной дорогущей недвижимости... из-за которой они потом друг с дружкой срались кой-кого делая бомжами...
ГусЕна
45 лет мудаку? Т.е. он -совецкий человек:))) Потребитель и халявщик. Мои дети отказываются от нашей помощи. Хотели зятю машину подарить-наотрез. Участок под застройку-тоже кричат :" Мы сами"...

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