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    потому что все трусы конченные и всем насрать, что на СВО русские гибнут , кабы не они точно. А Мигранты наглецы это ...Двое «иностранных...
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Все идет к тому, что русские будут скоро обслуживать мигрантов . Мигранты атакуют Россию изнутри

Все идет к тому, что русские будут скоро обслуживать мигрантов . Мигранты атакуют Россию изнутри

Все идет к тому, что русские будут скоро обслуживать мигрантов Я уже писал в одном из материалов, где указывал, сославшись на официальную информацию, что Вузы выпускают десятки тысяч врачей ежегодно.

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Комментарии
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Вячеслав Дегтярев
страна огромная по отпускам разбежалась и на удалёнку уселась..... а молодёж из нета не вытащить....... - печально......😎
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13 час.
Людмила Свириденко
Если мигранты выдвинут своего кандидата в президенты и проголосуют за него всём аулом, Путин может проститься с властью. Видимо, этого и пытаются добиться, а наша власть, знай карманы для денег подставляет, не понимая, что, если и дальше так будет продолжаться - будут они никто и звать никак. Итак уже мало кто хочет идти на выборы
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9 час.
Erl Schweizer
Конституция РФ. Глава 1. Основы конституционного строя Статья 2 Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность государства. Статья 3 1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ.  Статья 17 3. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. Статья 19 1. Все равны перед законом и судом. 2. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности. Статья 26 1. Каждый вправе определять и указывать свою национальную принадлежность. Никто не может быть принужден к определению и указанию своей национальной принадлежности. 2. Каждый имеет право на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества. Статья 27 1. Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства. Статья 29 1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства. Статья 45 2. Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом. Статья 62 3. Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в Российской Федерации правами и несут обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, кроме случаев, установленных федеральным законом или международным договором Российской Федерации.
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8 час.

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