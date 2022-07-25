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ФАН поддержал открытие первого Гражданского экспертного клуба в День крещения Руси

ФАН поддержал открытие первого Гражданского экспертного клуба в День крещения Руси

Федеральное агентство новостей День Крещения Руси в этом году ознаменует новое событие. 28 июля в 12:00 – 13:30 по московскому времени при поддержке РИА ФАН начнет свою работу новая интеллектуальная площадка России — Гражданский экспертный клуб.

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