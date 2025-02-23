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Полковник рассказал о точности поразившего пункт дислокации ВСУ «Искандера»

Полковник рассказал о точности поразившего пункт дислокации ВСУ «Искандера»

Поразивший пункт дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных инструкторов в Кривом Роге оперативно-тактический комплекс (ОТРК) «Искандер-М» относится к высокоточному оружию, рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

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