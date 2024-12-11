Защитник «Спартака» Чернов о победной серии из 6 игр: «Выиграли пару матчей и обрели уверенность. Станкович – отличный мотиватор, способен найти нужные слова, подбодрить» 

— Чем можете объяснить такой прогресс в игре «Спартака», что он во второй половине осени уверенно выиграл шесть матчей подряд? — Я же не играл, так что вы не меня спрашивайте, а тех, кто постоянно был на поле в этих матчах (улыбается).