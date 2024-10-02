Политнавигатор
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политнавигатор

663 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Misha Glusch
    так и будет, карасевМобилизация на Ук...
  • Гарий Щерба
    Да  100% СЛОМАЛИ  БЕЛОБРЫСОГО , вот и начал  ОТРАБАТЫВАТЬ   что бы назад  НЕ УПЕКЛИ ...!!!Публично отблагод...
  • Гарий Щерба
    ГЕЙРОПА  фСЁ , ПАЛА НИЖЕ ПЛИНТУСА , ГЕЙРОБОЛОТО ....!!!ПАСЕ с подачи бан...

На Западе все более открыто говорят, чем закончится война и от чего Украине придется отказаться

На Западе все более открыто говорят, чем закончится война и от чего Украине придется отказаться

Британская Financial Times со ссылкой на собственные источники утверждает, что недавно назначенный глава украинского МИД Андрей Сибига в ходе личных конфиденциальных встреч в США обсуждал с американскими официалами «компромиссные решения» о завершении войны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх