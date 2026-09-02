Цивилёв: «Сила Сибири — 2» вышла на финальный этап перед строительством

Россия выходит на финишную прямую перед началом строительства газопровода «Сила Сибири — 2». С таким заявлением на Восточном экономическом форуме во Владивостоке выступил министр энергетики Сергей Цивилёв, подчеркнув, что действующая первая нитка экспортного маршрута уже работает на полную мощность.