Цивилёв: «Сила Сибири — 2» вышла на финальный этап перед строительством

Россия выходит на финишную прямую перед началом строительства газопровода «Сила Сибири — 2». С таким заявлением на Восточном экономическом форуме во Владивостоке выступил министр энергетики Сергей Цивилёв, подчеркнув, что действующая первая нитка экспортного маршрута уже работает на полную мощность.
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