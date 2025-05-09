Полный привод и гидроавтомат — выбираем б/у кроссовер

Какие критерии важны при выборе б/у кроссовера - читайте здесь. Что ищем?Кроссовер или внедорожник 4×4 с автоматом Возраст: 8–9 лет Пробег: 100–150 тысяч км Цена: до 2 млн рублей Ford Kuga IIДлина 4524 мм, клиренс 197 мм, багажник 456 л.
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