Полный привод и гидроавтомат — выбираем б/у кроссовер

Какие критерии важны при выборе б/у кроссовера - читайте здесь. Что ищем?Кроссовер или внедорожник 4×4 с автоматом Возраст: 8–9 лет Пробег: 100–150 тысяч км Цена: до 2 млн рублей Ford Kuga IIДлина 4524 мм, клиренс 197 мм, багажник 456 л.