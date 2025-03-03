Новосибирский режиссёр объяснил, почему Юре Борисову не достался "Оскар"

Представитель России претендовал на получение статуэтки за лучшую мужскую роль второго плана.Актёр из России Юра Борисов не стал победителем номинации "Лучший актёр второго плана" за свою работу в фильме "Анора" на церемонии вручения "Оскара".
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