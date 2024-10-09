Страна и люди
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Страна и люди

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ВСУ 20 раз за сутки обстреляли населенные пункты ДНР

ВСУ 20 раз за сутки обстреляли населенные пункты ДНР

Украинские националисты 20 раз за последние сутки атаковали территорию ДНР. Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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