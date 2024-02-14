В Пермском крае сотрудник полиции помог потушить пожар в частном доме и оказал первую помощь пострадавшему

В конце января текущего года в ночное время в дежурную часть отдела МВД России по Октябрьскому городском округу поступило сообщение от местного жителя о том, что к нему пришел избитый и весь в крови сосед.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии