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Россия увеличила ядерный арсенал до самого высокого за девять лет уровня

Россия увеличила ядерный арсенал до самого высокого за девять лет уровня

Россия увеличила количество развёрнутых ядерных боеголовок до девятилетнего максимума и предостерегает НАТО от отправки войск на Украину.

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