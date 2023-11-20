Кабмин поддержал идею введения штрафов за непродажу валютной выручки

Власти поддержали идею об установлении штрафов за нарушение правил продажи экспортной выручки. Предложение концептуально поддержано, однако существуют и некоторые замечания, сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на «Ведомости».
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