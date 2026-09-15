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В первоуральской КП-66 прошла акция «Жизнь» для осуждённых

С осуждёнными КП-66 (деревня Старые Решеты) провели мероприятия в рамках акции «Жизнь». Психологи организовали арт-терапевтические упражнения для профилактики суицидального поведения, укрепления мотивации к жизни и актуализации жизненных смыслов.

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