Новые налоговые правила в России вступают в силу с 2025 года

В 2025 году вступили в силу новые правила, оказывающие значительное влияние на вкладчиков. Принятые изменения затрагивают множество аспектов: от перерасчета налогов до внедрения социальных вкладов и ограничений на налоговые вычеты.
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