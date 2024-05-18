Reuters: нефтяной танкер загорелся после ракетного удара у берегов Йемена

На нефтяном танкере у берегов йеменского города Моха вспыхнул пожар в результате ракетного удара. Информацию об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на компанию Ambrey, специализирующуюся на морской безопасности.
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