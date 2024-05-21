На Украине разыскиваются десятки тысяч уклонистов

О передаче рядом территориальных военкоматов, который теперь на территории так называемой «незалежной» обзывают ТЦК, информации в местную национальную полицию данных об «ухылянтах» информируют тамошние источники.
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