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Экс-разведчик США Риттер: РФ успешно уничтожает операторов дронов ВСУ

Экс-разведчик США Риттер: РФ успешно уничтожает операторов дронов ВСУ

Экс-офицер разведки Вооружённых сил Соединённых Штатов Америки Скотт Риттер обратил внимание на то, что ВС РФ удалось уничтожить авиационные подразделения боевиков киевского режима, ликвидировав тех, кто отвечал за пуски БПЛА.

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