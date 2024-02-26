Экс-офицер разведки Вооружённых сил Соединённых Штатов Америки Скотт Риттер обратил внимание на то, что ВС РФ удалось уничтожить авиационные подразделения боевиков киевского режима, ликвидировав тех, кто отвечал за пуски БПЛА.
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