"Мы их лечим, учим, кормим. Они всё едут и рожают": Что там с законами о мигрантах?

Виктор Борисов

Решили почитать комментарии под этим постом и выбрать топ комментариев по лайкам. И так глас народа: — Потому что идешь по улице, заходишь в метро, торговый центр, вокзал, аэропорт, садишься в такси - там большинство - чуждые нам, наглые, предсказуемо агрессивные мигранты, которые в России стали чувствовать себя хозяевами. — Потому что это реальная проблема, а не что-то отдалённое, чего может и не произойти. Дождутся, народ сам устроит чуркор*з — Потому что они занимаются преступлениями, в общество вливаться не хотят. Варятся только в своих бандгруппировках-диаспорах. Да и едут-то к нам самые негодные людишки. Среди них нет ни академиков, ни специалистов. Огромное количество преступлений совершаются именно инородцами. — Ничего удивительно, люди чувствуют как теряют свою страну, за которую когда-то отдали свою жизнь их предки. Если это не предательство, то что? — Меня беспокоит эта ситуация даже больше чем война. Война когда нибудь закончится, а эти останутся. их по моей оценке миллионов 40-50 в России. и кто и как их сможет отправить обратно? какая сила и партия? — При виде их хочется блевать. Презираю баб, которые вступают с ними во взаимоотношения. — Мигранты из средней Азии и Кавказа включая Армению, это явная угроза существованию России и русского населения. Все они должны быть выдворены, лишены гражданства вместе с пометами и отправлены назад в кишлаки поднимать собственные страны. — Кабаев завел исламскую семью, целует Коран, ездит в муслимские страны. Тут не тревожиться надо, а задумываться — Необходимо создавать что то вроде ЧК по борьбе с мигрантами. Дать им оружие и законы. Аннулировать все гражданства выданные за последние 15 лет. Но для этого нужен новый президент, нынешний ни на что подобное не способен — Пока степашки у них покупают и едут на такси, ничего не поменять. — Люди живут в России и их достало, что страна превратилась в один большой кишлак. Грязные замоташки везде, муслимы с iq барана, беспредел в учебных заведениях от детей этих чушек, не уважают Русских людей и их традиции. Одним словом треш от бездействия властей. 🚀 Подписаться на канал: Мигранты — всё как есть (https://t.me/+S-QEYqneCWVmNGUy)