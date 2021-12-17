Зачем чаепитию щипцы, где у самовара медали: расскажет выставка уссурийского музея

В уссурийском городском музее открылась теплая во всех смыслах выставка. Антикварные самовары различных форм и размеров, подстаканники, сахарницы — герои экспозиции как бы приглашают гостей присоединиться к душевному чаепитию.
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