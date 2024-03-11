Последнее фото Кейт Миддлтон, опубликованное в сети, признали отретушированным

СМИ отозвали последнее фото Кэйт Миддлтон из-за подозрений на ретушь Издательства обратили внимание, что на снимке отредактированы запястье принцессы Шарлотты, а на руке Кейт Миддлтон отсутствует обручальное кольцо.
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