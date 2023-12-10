Добрый вечер, Империя - вот вы уже ржете, а я совершенно серьезен. Именно эту версию продвигают по телеканалам Израиля, словно у парней там своих проблем мало.
Раиси приказал Путину избираться на пятый срок
Комментарии
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Andrey
"Чтобы люди приезжали сюда охотнее, нам нужны привлекательные зарплаты", а, чтобы сделать их привлекательными, надо установить ответственность за решения и количество "решателей".
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1 д.
Александр Симаков
"Решателей" тоже будем привлекать привлекательными зарплатами, чтобы установить их количество?
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1 д.
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