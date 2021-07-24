Двое турецких военных погибли при нападении террористов на севере Сирии

Двое турецких военных погибли и двое пострадали в ходе террористического нападения в районе операции «Щит Евфрата» на севере Сирии, сообщило в субботу, 24 июля, министерство национальной обороны Турции в Twitter!function(d,s,id){var js,fjs=d.
Двое турецких военных погибли и двое пострадали в ходе террористического нападения в районе операции «Щит Евфрата» на севере Сирии, сообщило в субботу, 24 июля, министерство национальной обороны Турции в Twitter!function(d,s,id){var js,fjs=d.
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