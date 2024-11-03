Йос Ферстаппен призвал FIA запретить Херберту общаться с прессой

Йос Ферстаппен призвал FIA запретить Херберту общаться с прессойGetty Images / Red Bull Content PoolМеждународная автомобильная федерация (FIA) должна запретить стюардам общаться с прессой, считает Йос Ферстаппен.
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