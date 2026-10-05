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Верховный суд Индии постановил, что казнить преступника можно только если он неисправим

Верховный суд Индии постановил, что казнить преступника можно только если он неисправим

Верховный суд Индии постановил, что смертную казнь преступнику можно назначать только в том случае, если возможность его исправления полностью исключена.

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