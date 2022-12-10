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Сенатор Ковитиди заявила о подрыве доверия к переговорам с Западом после слов Меркель о Минских соглашениях

Сенатор Ковитиди заявила о подрыве доверия к переговорам с Западом после слов Меркель о Минских соглашениях

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в беседе с журналистами в субботу, 10 декабря, заявила, что слова бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель о Минских соглашениях являются верхом политического цинизма.

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