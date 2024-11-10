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Царьград

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Байден симулировал деменцию? Американцы пытаются разгадать "большой обман Джо" - "Он ни разу не заикался, не бормотал и не мычал"

Байден симулировал деменцию? Американцы пытаются разгадать "большой обман Джо" - "Он ни разу не заикался, не бормотал и не мычал"

Американцы пытаются разгадать "большой обман Джо" - "Он ни разу не заикался, не бормотал и не мычал".

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