Вратарь «Крыльев» Фролов провел тренировку с хоккейным ЦСК ВВС: «Зацените аэрографику на шлеме футболиста: Лев Яшин и мяч – просто бомба!»

«Голкипер самарских «Крыльев Советов» Евгений Фролов вдохновился примером Петра Чеха и провел полноценную тренировку вместе с ЦСК ВВС! А еще зацените шикарную аэрографику на шлеме футболиста: Лев Яшин и мяч – просто бомба!» – говорится в сообщении Olimpbet ВХЛ.
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