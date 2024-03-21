Вратарь «Крыльев» Фролов провел тренировку с хоккейным ЦСК ВВС: «Зацените аэрографику на шлеме футболиста: Лев Яшин и мяч – просто бомба!»

«Голкипер самарских «Крыльев Советов» Евгений Фролов вдохновился примером Петра Чеха и провел полноценную тренировку вместе с ЦСК ВВС! А еще зацените шикарную аэрографику на шлеме футболиста: Лев Яшин и мяч – просто бомба!» – говорится в сообщении Olimpbet ВХЛ.